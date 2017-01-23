مساعد رئيس البرلمان الإيرانى يزور لبنان

يزور المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامى الإيرانى للشئون الدولية حسين أميرعبد اللهيان العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الإثنين، وهى زيارة تعد الرابعة لمسئول إيرانى منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، وصل صباح اليوم مطار بيروت الدولى واستقبله السفير الإيرانى فى لبنان محمد فتحى على وأركان السفارة.

ومن المقرر أن يلتقى عبد اللهيان عددا من المسئولين اللبنانيين، وتأتى الزيارة بعد 17 يوما من المحادثات، التى أجراها فى بيروت رئيس لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإيرانى علاء الدين بروجردى.