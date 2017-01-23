ضبط طالب بكلية الهندسة أثناء قيامه بمساعدة اخر بالغش بجامعة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

تمكن أفراد الأمن الادارى بجامعة المنصورة من ضبط طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة وشخص من خارج الجامعة أثناء القيام بالتواصل مع طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق ومساعدته بالغش أثناء الإمتحان.

حيث تم الاشتباه بالطلاب بواسطة كاميرات المراقبة وتبين قيام الطالب " خ . م " بالتحدث بالتليفون المحمول بواسطة سماعة وقيام شخص آخر من خارج الجامعة " م . ع باملائه المعلومات بواسطة مذكرة بحوزته أثناء وقت الامتحان ومساعدة الطالب "أ.ح" المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق وتم عمل مذكرة بالواقعة والتحفظ على التليفون والسماعة والمذكرة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة تطبق حاليا كافة أساليب مكافحة الغش فيتم حاليات تطبيق جهاز الغش الالكترونى داخل اللجان و استخدام منظومة كاميرات المراقبة الالكترونية لكشف أى حالة غش أو المساعدة فى ذلك .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم مع من يخالف التعليمات الخاصة بالامتحانات وستقوم الجامعة باستغلال كافة امكانياتها التكنولوجية للحد من الغش اثناء الامتحانات للوصل لخريج قوى علميا وعمليا قادر على المنافسة داخليا وخارجيا .