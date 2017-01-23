رئيس مدينة بركة السبع يحيل ١7 عاملا إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

المنوفية - محمود شاكر

أجرى المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، وبرفقته لجنه بالمرور والمتابعة جولة تفقدية اليوم، علي بعض المصالح الحكومية لتفقد طبيعة العمل والعاملين بداخلها ومستوي أداء الخدمات المقدمة .

وأكد بيومى انه خلال الزيارة بإدارة التضامن الاجتماعى تم إحالة 8 من العاملين للتحقيق بسبب الغياب، كما تم إحالة 3 من العاملين بالجمعية الزراعية الى التحقيق لتغيبهم عن العمل .

وشدد بيومى على تفعيل دور المشرفين الزراعيين ومشرفي حماية الأراضي للحفاظ علي الرقعة الزراعية وضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال التعدي علي الأراضي .

كما أحال بيومى عاملين من الوحدة الاجتماعية بكفر هلال للتحقيق بسبب الغياب وعاملين بمركز شباب الغوري، وعاملين بالوحدة المحلية بأبو مشهور .

وأوضح بيومى إن الحملات مستمرة ومتواصلة خلال الفترة القادمة من اجل الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين زالوصول الى اعلى قدر من الخدمة للمواطنين، مؤكدا ان المواطن هو الهدف ويسعى الجميع الى رضاءة .

>