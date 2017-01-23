حركة تنقلات بين مديرى الإدارات ببركة السبع

المنوفية - محمود شاكر

أعلن المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية إنه بناء علي القرار رقم 88 تم نقل بعض مديرى الإدارات إلى إدارات أخرى .

وأوضح بيومى إن القرار شمل نقل الدكتور محمد سالم دروه مديرا لإدارة الطب البيطري ببركة السبع ، ونقل الدكتور جمال إبراهيم الصعيدي مديرا لإدارة الجلود والمخلفات بالمديرية .

كما شمل القرار نقل الدكتور مهدي عبد الحميد نحلة مديرا لإدارة الباجور ندبا ولمدة عام.

واكد بيومى ان القرارت تاتى من اجل الوصول الى اعلى قدر ممكن من الاستفادة بالخبرات المختلفة فى الاماكن المختلفة وتبادل الخبرات بين الادارات المختلفة للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين .

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