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«السادات» يطالب الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا فقط

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«السادات» يطالب الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا فقط «السادات» يطالب الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا فقط

عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، أن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى يخدم تطلعات الساعية لجذب الاستثمار والارتقاء بالاقتصاد.
> وأوضح السادات في تصريحات صحفية اليوم الأثنين ، أن حصول مصر على تقييم “جيد” وإشادة صندوق النقد ببداية خطة الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعها القاهرة، يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المتوقع.
> وتوقع السادات أن ترتفع قيمة الجنيه خلال العام الجاري، وذلك بعد أن شهد في الفترة الماضية هبوطا حادا أمام الدولار، مرجعا ذلك لحالة الطمأنينة التي تتزايد مع التقدم في خطة الإصلاح الاقتصادي.
> وتعليقا على قرار بتثبيت الجمركي عند 18.5 جنيه، طالب السادات الحكومة بإعادة النظر في القرار وتثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها فقط ولو لمدة 3 أشهر فقط من أجل دفع السوق إلى الاستقرار.
> وشدد رئيس حزب “السادات الديمقراطي” على أن هذه الإصلاحات لابد وأن تتوج بجذب عشرات الاستثمارات الكبرى، داعيا الحكومة للعمل بجد فى هذا الاتجاه اختصارا لكثير من الوقت وحتى تظهر ملامح التنمية في القريب العاجل.

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