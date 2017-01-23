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معلومات الوزراء ينفي تخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز

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معلومات الوزراء ينفي تخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز معلومات الوزراء ينفي تخفيض حصص الدقيق المدعم للمخابز

الدقيق المدعم قبل بيعه

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم للنصف- بنسبة 50%.

وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، موضحة أن المنظومة تسير كما هي وأن المخابز تحصل على كميات الدقيق المقررة لها دون تغيير ، وأن الوزارة قد أصدرت تعليماتها إلى مديري المديريات على مستوى الجمهورية بعدم تخفيض أي حصص دقيق للمخابز دون الرجوع إلى الوزار ة ،وشدد على أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير الدقيق لكافة المخابز، وأنها ستتحمل زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم ليظل سعر الرغيف ثابت بقيمة 5 قروش، مشيرة إلى أن الوزير أصدر قرارا بتقسيط المستحقات المالية على أصحاب المخابز حتى 18 شهرا بدلا من 6 أشهر، وذلك حرصا على فتح المخابز المتوقفة وتمكن أصحابها من سداد قيمة المخالفات.

كما أضافت الوزارة أنه يتم حاليا مراجعة منظومة الخبز، طبقا للاستهلاك اليومي للمواطنين، وتشديد الرقابة على المخابز خاصة أنه لوحظ تزايد الاستهلاك خلال الأيام
> الماضية على الخبز المدعم في المخابز التابعة لوزارة التموين بسبب ارتفاع الدقيق على المخابز الخاصة، وهو ما نتج عنه تلاعب من جانب بعض المخابز في الأوزان لتعويض هذه الزيادة.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوى خاصة بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية ، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).

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