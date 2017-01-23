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المئات يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى محمود عنتر بساحل سليم بأسيوط

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المئات يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى محمود عنتر بساحل سليم بأسيوط المئات يشيعون جثمان شهيد الواجب الوطنى محمود عنتر بساحل سليم بأسيوط

>أسيوط ـ هيثم البدري

شيع المئات من أهالى مركز ومدينة ساحل سليم بأسيوط جثمان الشهيد المجند "محمود عنتر أحمد مصطفى" من مسجد عثمان بن عفان بمدينة ساحل سليم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية الشامية.

 

وقال ضياء شاكر عنتر أحمد نجل شقيق الشهيد، إن الشهيد حاصل على بكالوريوس تجارة وهو أخ لخمسة أشقاء 3 أولاد وبنتين.

 

وأضاف بأنه كان عائدا من إجازة ليسلم مهماته وينهى خدمته العسكرية بعد 20 يوما فقط، مشيرا إلى أنه كان فرحان جدا هذه المرة ولا ندرى هل كانت هذه الفرحة لأنه سيتسلم شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أم لأنه سيستشهد.

 

وذكر نجل شقيق الشهيد أنهم علموا بالخبر من ابن عمهم الذى علم بالخبر من خلال بعض الأهالى كانت قد قامت مجموعة إرهابية مساء أمس باستيقاف سيارة أجرة أثناء سيرها على طريق العريش بمنطقة الحسنة وكان يستقلها 5 جنود حال عودتهم من إجازتهم الشهرية وأطلقوا النار على مستقليها.

 

 

 

 


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