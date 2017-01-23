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رئيس جامعة أسيوط يناشد وزير الصحة بالتدخل لحل مشكلة نقص التمريض

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رئيس جامعة أسيوط يناشد وزير الصحة بالتدخل لحل مشكلة نقص التمريض رئيس جامعة أسيوط يناشد وزير الصحة بالتدخل لحل مشكلة نقص التمريض

>أسيوط - هيثم البدري

قام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بجولة تفقدية لوحدات ومعامل معهد للأورام والتي رافقه فيها الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور مصطفى الشرقاوي عميد المعهد والدكتورة دعاء سيد وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من رؤساء الأقسام والأطباء بالمعهد وذلك للوقوف على جاهزية المعهد وما يملكه من إمكانيات طبية على أعلى مستوى من التقدم كافية لتلبية احتياجات نحو 36 ألف مريض مصاب بمختلف أنواع الأورام وكذلك للتعرف على أهم احتياجات المعهد والمشاكل التي قد تواجهه في أداء عمله. 

وناشد رئيس الجامعة خلال الجولة كافة المسئولين بالدولة بضرورة التدخل لحل مشكلة نقص التمريض والتي تعانى منها كافة المستشفيات الطبية التابعة للجامعة والتي تؤثر بشكل كبير على أداء الخدمة المقدمة والتي تؤدى إلى تعطيل العمل بالنسبة الأكبر لما تملكه الجامعة من وحدات للعناية المركزة وحضانات أطفال وكذلك تؤثر على الطاقة الاستيعابية ببعض الأقسام الطبية وإعاقة افتتاح وحدات ومراكز طبية جديدة وذلك لعدم وجود أطقم تمريض كافية لتغطية العمل بكافة تلك الوحدات . 

وأشار الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن قطاع مستشفيات جامعة أسيوط يعانى من نقص في أطقم التمريض يبلغ 1200 ممرضة في شتى المستشفيات من الضروري توفره وذلك للوصول إلى المستوى الأمثل من الأساتذة مما تملكه الجامعة من طاقة استيعابية من إمكانيات طبية هذا وقد شملت الجولة تفقد لوحدة زرع النخاع ، وبنك الأنسجة الحيوية الجديدة ووحدة المعجل الخطى، وقسم الأشعة التشخيصية ووحدة الأشعة التداخلية والتي تضم أجهزة النانو نايف والميكرويف والتردد الحراري والتي تُعد الفريدة من نوعها على مستوى صعيد مصر وتعمل على علاج مرضى أورام البنكرياس والكبد . 

 

 


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