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الإعلامى ممدوح موسى:كلام «شيرين» عن «الهضبة» «زلة لسان»

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الإعلامى ممدوح موسى:كلام «شيرين» عن «الهضبة» «زلة لسان» الإعلامى ممدوح موسى:كلام «شيرين» عن «الهضبة» «زلة لسان»

علق الإعلامي ممدوح موسى، على ما قالته “” عبد الوهاب”،واعتبره محبى “” بانها تسخر منه، ووصفه بأنه “زلة لسان”، و”غير مسئول “.
> موسى الذى يعد من أصدقاء “عمرو” كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،تعليقا قال فيه “بالنسبه للفيديو المتداول للمطربه الفنانه صاحبه الاحساس العالي صديقتي شرين لي تعليق علي الكلام الغير مسوءل الذي قالته مش هتكلم علي العيب اواي اهانه لأشخاص فنانين كبار وهي ذله لسان هنعتبرها مش مقصوده لأكن انا هتكلم عن الهضبه عمرو دياب مازال علي القمه بدليل انه أغلي سعر الي الان وآخر حفله عملها كانت في فندق كمبنسكي في التجمع كحفله في الاستاد من الزحام الرهيب وحفله راس السنه في دبي أغلي سعر مطرب عربي لكن في اعتقادي الشخصي انه معقد كل من يتطاول عليه لانه مش عارف يحصله عمرو دياب مازال رقم واحد”

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