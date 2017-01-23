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الحكومة توضح حقيقة صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهريًا

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الحكومة توضح حقيقة صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهريًا الحكومة توضح حقيقة صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهريًا

مرتبات – أرشيفية

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهرياً، تواصل المركز  مع وزارة المالية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن صرف رواتب موظفى الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25 حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما فى حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل الشهر.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم صرف الرواتب إلكترونيًا، والتوقف عن صرفها يدويًا، سواء كان راتبًا أساسيًا أو إضافيًا، بهدف إحكام السيطرة على النفقات الحكومية.

وأشارت  الوزارة إلى أنها  بدأت فى تفعيل الإدارة العامة للحسابات بالتنسيق مع البنك المركزى، وتم إغلاق 179 وحدة حسابية لـ6 آلاف حساب لعدم التعامل بنظام الشيكات، ومن المقرر إغلاق 1650 وحدة حسابية بحجم 60 ألف حساب بالتنسيق مع البنك المركزى.

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