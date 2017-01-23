تأجيل استئناف متهم بالتعدي على رئيس نادي الزمالك لـ 26 فبراير

أجلت محكمة جنح مستأنف العجوزة،برئاسة المستشار محمد الحلوان، نظر استئناف متهم على حبسه 3 شهور بتهمة الاعتداء على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لجلسة 26 فبراير المقبل، مع استمرار حبس المتهم .

وقضت المحكمة في حكمها الغيابي بحبس محمود بسيوني، وحسام طارق عبدالفتاح، 3 أشهر، وحبس المتهم محمد أيمن 6 أشهر، وقضت ببراءة 6 آخرين من أعضاء رابطة “وايت نايتس”.

وكانت محكمة جنح العجوزة، قضت ببراءة سيد مشاغب من اتهامه بالتحريض، على الاعتداء على رئيس نادي الزمالك بإلقاء “كيس” يحوي مادة حارقة عليه، كما قضت بتخفيف حبس “حسام طارق” الشهير بـ”كهربا” العضو بالرابطة من ثلاثة أشهر إلى شهر بعد قبول المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيًا.