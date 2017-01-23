الأموال العامة تضبط مزور يقلد الشهادات الجامعية والمحررات الرسمية

كتب محمود عبد الراضى - محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وبيعها لراغبيها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطرق شرعية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام " محمود. ح" صاحب مكتب خدمات عامة، مقيم المحلة الكبرى بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها على راغبى الحصول عليها من لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية متخذاً من مكتبه المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطة الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الأوراق بيضاء خالية البيانات تحمل أختام شعار الدولة المُقلد منسوب للعديد من الجهات الحكومية ونماذج عديدة لخاتم شعار الدولة المُقلد مُعد لإستخدامه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، و كمية كبيرة من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الوزارات "قياس مستوى مهارة" خالية البيانات تحمل خاتم شعار الدولة المزور لذات الجهة .

وتم ضبط تقارير طبية صادرة من عددٍ من المستشفيات العامة خالية البيانات وتحمل خاتم شعار الدولة المقلد لذات الجهة معد للتزوير، وخطابات منسوب صدورها لإحدى الوزارات خاص بتعيين أشخاص مختلفين يحمل خاتم شعار الدولة المزور لذات الجهة، وعقود إيجار أملاك خالية البيانات تحمل جميعها أختام شعار الدولة المقلدة، و ( 5 ) أختام لشعار الدولة المقلدة.

كما تم ضبط شهادة تخرج منسوب صدورها لإحدى الجامعات خالية البيانات تحمل خاتم شعار الدولة المقلد لذات الجهة وكذا أحد مكاتب التصديق معدة للتزوير، وكميات كبيرة من جوازات السفر وبطاقات الرقم القومى خاصة بالعديد من المواطنين الراغبين فى الحصول على مستندات حكومية أو محررات رسمية مزورة والتى يصعب عليهم إستخراجها بطرق رسمية .