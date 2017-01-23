حبس طالب 4 أيام بتهمة ابتزاز طالبة

كتب سليم على

قررت نيابة قسم أمبابة، حبس طالب بكلية السياحة والفنادق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسجيل فيديوهات لفتاة دون علمها وابتزازها .

وكشفت التحقيقات تحت إشراف اسلام عطيه وكيل النيابة، قيام مواطن بتحرير محضر بتعرض نجلته طالبة بإحدى الجامعات الأجنبية لعمليه نصب وابتزاز من قبل شخص يدعى " ع . م " يبلغ من العمر 21 عام، طالب بكلية السياحة والفنادق، ما أدى إلى اصابتها بحالة نفسية سيئة وفقدانها القدرة علي الحركة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تعرف علي الفتاة منذ فترة قصيرة عن طريق أحد موقع التواصل، واوهمها بأنه يعمل طيار ويقيم فى دولة قطر بحكم عمله، وأكد لها رغبته فى الارتباط بها، ومن ثم طلب محادثه أهلها علي الهاتف وبالفعل تواصل معهم وطلب يدها للزواج، وبعدها ارسل لهم صور "الشبكة" وحدد معهم موعد لاتمام الخطبة، وبعد عدة أيام ذهبت الفتاة إلى شركة مصر للطيران للسؤال عن خطيبها فأصيب بصدمة بعد أن اخبرها المسؤولين أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم.

وأضافت التحقيقات أن الطالبة أخبرت أسرتها بعدم وجود بيانات له داخل الشركة، و توجهت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها وتحدثت معه وعلى الفور أخبرته بالحقيقة التي اكتشفتها، فاغلق في وجهها حسابه الخاص، وبعد عدة أيام فوجئت بالمتهم يتحدث اليها من على موقع التواصل الاجتماعي مستخدما حساب وهمي وهددها بنشر الصور والفيديوهات الخاصة بها في حالة عدم اعطاءه مبلغ 10 الاف جنيه، أصيبت الفتاة بحالة من الانهيار والصدمة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وعلى الفور تم تتبع الحساب الذى استخدمه المتهم في الإيقاع بالفتاة وتهديدها، وبناء علي ذلك تمكن ضباط القسم من تحديد مكان اقامة المتهم وتمكنوا من القبض عليه.