أخبار عاجلة

بوفون: كل جزء من الثانية يصنع الفارق -
اليونايتد يعلن عن موعد مبارياته المؤجلة -
فيديو| شوط أول.. فيدال يتقدم للبايرن بهدف في ريال مدريد -
مورينيو يوضح موقف روني من مباراة الدوري الأوروبي -
شيري ستوديو - راغب علامة ...فترة التسعينات أزهى فترات الفن ويغني مع شيرين " اسف حبيبتي " -
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 13 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
شيري ستوديو - العرض الثاني في شيري ستوديو ... عرض خيالي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب تغني " كده يا قلبي " وتجعل الجميع يدمع ... وراغب علامة " إنتي مجرمة " -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... كنت بلحن أغنية أثناء فترة الحرب والقصف شغال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس طالب 4 أيام بتهمة ابتزاز طالبة

Google+ Print
حبس طالب 4 أيام بتهمة ابتزاز طالبة حبس طالب 4 أيام بتهمة ابتزاز طالبة

>كتب سليم على

 

قررت نيابة قسم أمبابة، حبس طالب بكلية السياحة والفنادق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسجيل فيديوهات لفتاة دون علمها وابتزازها .

 

وكشفت التحقيقات تحت إشراف اسلام عطيه وكيل النيابة، قيام مواطن بتحرير محضر بتعرض نجلته طالبة بإحدى الجامعات الأجنبية لعمليه نصب وابتزاز من قبل شخص يدعى " ع . م "  يبلغ من العمر 21 عام، طالب بكلية السياحة والفنادق، ما أدى إلى اصابتها بحالة نفسية سيئة وفقدانها القدرة علي الحركة.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم تعرف علي الفتاة منذ فترة قصيرة عن طريق أحد موقع التواصل، واوهمها بأنه يعمل طيار ويقيم فى دولة قطر بحكم عمله، وأكد لها رغبته فى الارتباط بها، ومن ثم طلب محادثه أهلها علي الهاتف وبالفعل تواصل معهم وطلب يدها للزواج، وبعدها ارسل لهم صور "الشبكة" وحدد معهم موعد لاتمام الخطبة، وبعد عدة أيام ذهبت الفتاة إلى شركة للطيران للسؤال عن خطيبها فأصيب بصدمة بعد أن اخبرها المسؤولين أنه لا يوجد شخص بهذا الاسم.

 

وأضافت التحقيقات أن الطالبة أخبرت أسرتها بعدم وجود بيانات له داخل الشركة، و توجهت إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بها وتحدثت معه وعلى الفور أخبرته بالحقيقة التي اكتشفتها، فاغلق في وجهها حسابه الخاص، وبعد عدة أيام فوجئت بالمتهم  يتحدث اليها من على موقع التواصل الاجتماعي مستخدما حساب وهمي وهددها بنشر الصور والفيديوهات الخاصة بها في حالة عدم اعطاءه مبلغ 10 الاف جنيه، أصيبت الفتاة بحالة من الانهيار والصدمة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

 

 وعلى الفور تم تتبع الحساب الذى استخدمه المتهم في الإيقاع بالفتاة وتهديدها، وبناء علي ذلك تمكن ضباط القسم من تحديد مكان اقامة المتهم وتمكنوا من القبض عليه.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "