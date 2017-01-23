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متهم بـ"أحداث العدوة": ذهبت لمحيط الأحداث لإنقاذ أحد الضباط وسلمته لأهله

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متهم بـ"أحداث العدوة": ذهبت لمحيط الأحداث لإنقاذ أحد الضباط وسلمته لأهله متهم بـ"أحداث العدوة": ذهبت لمحيط الأحداث لإنقاذ أحد الضباط وسلمته لأهله

>كتب ـ إيهاب المهندس

 تواصل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان، اليوم الاثنين، سماع شهود الإثبات فى محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث العدوة".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وهانى كمال، وحضور محمد سالمان ممثل النيابة العامة، وسكرتارية على سيد واندراوس فهمى.

 

وفى بداية الجلسة، قالت المحكمة إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 7 من المتهمين الهاربين، ثم نادت المحكمة على شاهد الإثبات عبد الوهاب محمد، وقال بعد حلف اليمين، إنه كان يعمل معاونا لمباحث مركز شرطة العدوة إبان الأحداث، وعن معلوماته حول الواقعة أكد الشاهد أن الواقعة منذ فترة ولا يتذكر عنها شىء، ويوجد بمحيط المركز من الناحية الشرقية مجمع مدارس، ووحدة الحماية المدنية.

 

وأضاف الشاهد، أنه كان متواجدا أمام المركز وقت الأحداث، ولا يستطيع تحديد عدد المتجمهرين، وجميع المتجمهرين دخلوا ديوان المركز وقت الاقتحام، وجميع من حضر لديوان المركز كان هدفه التخريب.

 

كما طالب المتهم الحديث لهيئة المحكمة، وتم السماح له بالحديث، ووجه حديثه للمحكمة قائلا:"إنه حضر إلى محيط ديوان المركز وأنقذ أحد ضباط الشرطة ويدعى أحمد عبد العليم، وقام بتسليمه لوالده والذى يعمل عميد شرطة".

 

كانت قد شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.


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