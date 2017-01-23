ضبط أمينى شرطة حصلا على أموال وهدايا من متهم مقابل قضاء المراقبه فى المنزل

القليوبية حسن عفيفى

تمكنت مباحث الأموال العامه بالقليوبية من القبض على أمينى شرطه بشبين القناظر، استغلا عملهما وحصلا على أموال وهديا من شخص مقابل أن يقضى فترة المراقبه فى منزله بدلا من الحضور لمركز الشرطه يوميا.

وبعد القبض على المتهم طالب أمينى الشرطة برد الأموال والهدايا التى حصلا عليها ، غير أنهما رفضا فحرر محضراً ضدهما فى مباحث الأمول العامه وتم القبض عليهما وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى رئيس مباحث الاموال العامه بالقليوبية بلاغا من" ع ع 39 سنه" بقيام أمينى شرطه بمركز شرطه شبين بالحصول منه على مبالغ مالية كبيرة وهدايا مقابل أن يقضى فترة المراقبه الخاصه به بعد خروجه من السجن فى منزله الا انه تم القبض عليه لعدم حضوره لمركز الشرطه.

تم إخطاراللواء مجدى عبد العال مدير الامن فتوصلت التحريات أن أمينى الشرطه " م ش " و " ع أ " بمكرز شرطة شبين القناطر استغلا منصبهما فى مباحث المركز، واتفقا مع المبلغ على أن يقضى فترة المراقبه فى المنزل وأنهما سوف يقوما بمراقبته إلا أنهما لم يستطيعا حمايته فتم القبض عليه من قبل أجهزة الأمن لعدم حضوره المركز يوميا فطالبهما برد الاموال والهدايا فرفضا فقدم ضدهما محضرا بمباحث الاموال العامه اتهمهما بالنصب عليه وتم القبض عليهما وتولت النيابة التحقيق .