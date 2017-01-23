الصحة تدفع بـ٢١١٠ سيارة إسعاف لتأمين احتفالات 25 يناير

وضعت وزارة الصحة والسكان، خطة شاملة للتأمين الطبي لاحتفالات 25 يناير يبدأ تنفيذها اعتبارا من غد الثلاثاء وتستمر حتى انتهاء الاحتفالات.

واوضحت الوزارة أن الخطة تشمل الدفع بـ2110 سيارة اسعاف مجهزة وموزعة على ميادين القاهرة الكبرى، وجميع الميادين العامة بكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك أماكن التجمعات أمام مبانى ديوان المحافظات والتجمعات العامة والمتنزهات والحدائق بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري وعدد 2 طائرة مروحية.

واشارت إلى أن خطة التامين الإسعافية تشمل رفع درجة الإستعداد بجميع مرافق الإسعاف إضافة إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع.

واضافت الوزارة أن الخطة تشمل رفع درجة الإستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.

كما تشمل الخطة رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية، واعتبارها كمستشفيات إخلاء خط أول، وتحديد بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وبعض المستشفيات الجامعية كمستشفيات إخلاء خط ثان، وكذلك التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التأكد من زيادة أعداد الاطباء النوبتجيين بالاقسام الحرجة خلال الفترة المذكورة ، توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ ، والتأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة ” الأشعة ، المعمل ، بنك الدم ” خلال فترة رفع درجة الاستعداد ، وجاهزية كافة أجهزة الأقسام الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

وتشمل الخطة أيضاً التأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية .

في السياق ذاته، اشارت الوزارة إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ” أزمات ” وتم رفع درجة الاستعداد بها وتنعقد بشكل دائم من غداً الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة 27يناير 2017.