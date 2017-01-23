بالصور.. إزالة 36 حالة تعدي علي أراضي زراعية ببني سويف‎

المراسل- محمد شعبان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، برئاسة المحاسب خالد عويس، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في نطاق المركز بالإشتراك مع قوات الأمن.

وأسفرت الحملة التي قادها رئيس المدينة وعددًا من موظفي الوحدة وقوات الأمن، عن إزالة 36 حالة تعد ببناء مخالف علي الأراضي الزراعية بقريتي أشمنت وكفر درويش نطاق المركز.

من جانبة أكد رئيس المدينة، علي إستمرارية مواجهة حالات التعدي وخصوصاً علي الأراضي الزراعية بكل قوة وحسم.