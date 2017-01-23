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شاهد في «أحداث العدوة» : المتظاهرون كان هدفهم الاعتداء على قوات الشرطة

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شاهد في «أحداث العدوة» : المتظاهرون كان هدفهم الاعتداء على قوات الشرطة شاهد في «أحداث العدوة» : المتظاهرون كان هدفهم الاعتداء على قوات الشرطة

المتهمون في أحداث قسم العدوة

استمعت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان ، لأقوال الشاهد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، معاون مباحث مركز شرط

ة العدوة، فى قضية”أحداث عنف العدوة” المتهم بها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين .

وقال الشاهد أن أعداد المتظاهرين وصلت حينها لـ 4000 متظاهر ، وأن أهداف المتظاهرين سعوا لسرقة الأسلحة من مركز العدوة، أو التعدى على قوات الشرطة.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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