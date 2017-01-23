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إطلاق المركز الوطنى لإزالة الألغام والتنمية المستدامة

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إطلاق المركز الوطنى لإزالة الألغام والتنمية المستدامة إطلاق المركز الوطنى لإزالة الألغام والتنمية المستدامة

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الإثنين، إطلاق المركز الوطنى لإزالة الألغام والتنمية المستدامة.

حضر فعالية اطلاق المركز ممثل عن وزارة الدفاع، وعدد من الشركاء فى التنمية من ممثلى الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، الداعمين لمشروع إزالة الالغام فى الساحل الشمالى الغربى.

وأوضحت الوزيرة، أن المركز الوطنى، سوف يتولى التنسيق مع كافة الجهات الدولية والإقليمية، والمنظمات الدولية المختلفة، فيما يخص إزالة الألغام للأغراض الإنسانية ولأغراض التنمية المستدامة، وتلقي إدارة المشورة الدولية والمساعدات الدولية المادية، فيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية لكل ما يخص هذا النشاط داخل جمهورية العربية.

وأشارت إلى أن المركز سيكون الممثل المعتمد الوحيد للجانب المصري في أي تنسيق يخص إزالة الألغام للأغراض الإنسانية ولأغراض التنمية المستدامة في المناطق التي تعاني من تواجد الألغام، وسوف تتولى وزارة الدفاع، عملية التطهير والتفتيش الفعلى للأراضى من الألغام و الذخائر المتفجرة.

وذكرت الوزيرة، أن المركز يستهدف تطهير وتنمية حوالى 150 ألف فدان ملوث بالالغام والذخائر المتفجرة بالاضافة الى تهيئة هذه المساحات لاقامة مشروعات البنية الاساسية والمرافق بها لتحقيق تنمية شاملة و اقامة مشروعات فى كافة المجالات توفر فرص عمل مدرة للدخل للناجين من الالغام، علاوةً على أنه فى الفترة الاخيرة قد تم تطهير حوالى 120 ألف فدان فى منطقة الساحل الشمالى الغربى.

وأضافت أن منظومة العمل ستتركز على 5 محاور وهى التوعية للاطفال من خطورة الالغام، وتوفير حياة كريمة للمتضررين والمصابين اثناء إزالة الالغام، وهو ما تمثل فى البداية فى إطلاق مركز الأطراف الصناعية فى محافظة مطروح، اضافة إلى توفير منح من الشركاء فى التنمية لمساعدة المتضررين واسرهم فى دعم اقامة مشروعات صغيرة لتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك توجه من القيادة السياسية لعمل تنمية فى المناطق التى تضررت من الالغام فى سيناء والعلمين.

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