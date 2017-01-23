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بالصور.. محافظ بني سويف يزيل تعديات مجلس الدولة على حديقة الغلابة‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، صباح اليوم الإثنين، بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لتعديات نادي مجلس الدولة علي حرم نهر النيل بجوار حديقة سعيد النجار بكورنيش النيل لفتحها أمام المواطنين.

وكان نادي مجلس الدولة،  قد قام بضم مساحة تقدر بـ 400 متر مربع من مساحة حديقة سعيد النجار المخصصة للمواطنين، وأقام عليها عددًا من المنشأت، مما تسبب في إستياء مواطني محافظة بني سويف.

جاء ذلك بحضور اللواء يسري خضر، السكرتير العام للمحافظة واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقى رئيس مدينة بني سويف وعددًا من رجال الشرطة.

 

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