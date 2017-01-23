وكالة الأنباء اليمنية: الجيش يحرر مدينة المخا بالكامل من سيطرة الحوثيين

وكالات الأنباء

تمكنت قوات الجيش اليمنى، والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربى، اليوم الاثنين، من السيطرة على مدينة المخا، غرب تعز بالكامل وانتزاعها من جماعة الحوثى، وذلك حسب ما نقله موقع "روسيا اليوم"، عن وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأبلغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة، أحمد سيف اليافعى، الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بأن "قوات الجيش الحكومية والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع الحوثيين وأتباع الرئيس السابق على عبد الله صالح".

بدوره، أشاد "هادى"، بالدور الإيجابى لقوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، الذى كان له الإسهام الفاعل فى هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التى تحققت على أرض الواقع.

وشدد الرئيس اليمنى، على ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات فى كافة المواقع والجبهات فى مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من مليشيات الموت والدمار.

وكانت قد أعلنت قوات الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، فى وقت سابق، عن قصف حامية مطار صنعاء، والاقتراب من ميناء المخا.

وقالت قوات الجيش، يوم السبت الماضى، أنه تم قصف معسكر الصمع ومواقع حول مطار صنعاء الدولى، للمرة الأولى منذ بداية الحرب قبل نحو عامين.