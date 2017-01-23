بعد سخريتها منه.. جمهور «الهضبه» يرد على «شيرين» بـ«هاتشتاج»

كتب _مصطفى حمزة

بهاشتاج بحمل عنوان “عمرو دياب خط أحمر ” واصل محبى “الهضبه” هجومهم على المطربة شيرين عبد الوهاب ردا على ماقالته فى حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، واعتبروة سخرية من النجم العربى الأكثر فوزا بالجوائز “وفقا لموسوعة ”

> جينيس العالمية”

وعلى صفحة “شيرين” بموقع فيس بوك يواصل محبى “عمرو” الهجوم يوميًا بتعليقاتهم،ومنهم شريف امين الذى كتب “7 ميوزك اوورد” المطرب العربي الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط .. لمطرب العربي الوحيد في موسوعه جينيس .. المطرب العربي صاحب الأعلى أجرًا في الحفلات .. اخر البوماته كانت في العشره الأوائل لقوائم البيلبورد العالميه .. لو قعدت اكتب مش هخلص .. اكتر من تلاتين سنه رقم واحد وتقولي راحت عليه ؟!!!

#عمرو_دياب_خط_احمر

وقالت سلمى ابو امجد “بصي ي حلوههه عمرو دياب دا خط احمر شفتي كل الناس الي كانت بتحبك كرهتك ازاي انا اخدت فيكي صدمه عمري عرفنا النهارده بس ليه عمرو مصطفي مبيطقيش عشان انتي حقوده وكلنا كنا بنقول عليه وحش #عمرو_دياب_خط_احمر

> #الهضبه

> بينما قالت ليلى السعيد بالنسبه للفيديو اللي انتشر لشيرين و هي بتقول “ان ال…خلاص راحت عليه و كبر في السن خلااص !!”

> قالت كده باللفظ ،و قالت اللي عندنا في مصر هما حماقي وتامر !.اول حاجه..انتي مين اصلا عشان تتكلمي علي الهضبه !انتي ايه انجازاتك ؟انتي ايه جوائزك !؟

انتي ايه تاريخك ؟!”

وقالت شيرين، أثناء غنائها بصحبة تامر حسني، كلام فهم منه الجميع أنها تقصد السخرية من عمرو دياب، قائلة: “الطبيعي من أيام أم كلثوم وعبد الوهاب حافظ.. دايما الستات بتغير من الرجالة وانهاردة اتأكدت من كده ده، انا موجودة انا واصالة لكن اللي بيحيي الفرح تامر حسني وحماقي ده مش تقليل منهم لكن احنا معندناش غيرهم وعاوزة اقول التاني شكلها كدة راحت عليه كبر خلاص في السن واحنا اللي جايين”.