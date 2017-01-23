بالصور..الرقابة الإدارية تضبط مخبزا غير مرخص وآخر بدون ماكينة صرف بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

شنت الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة على مخابز المدينة، وتمكنت الحملة من رصد عدد من المخالفات، وحررت عددا من المحاضر للمخابز المخالفة.

جدير بالذكر، أن الحملة رصدت عددا من المخالفات، منها عمل مخبز بدون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية مع العاملين وسجل تفتيش ولوحة إعلانات أمام المخبز، كما رصدت الحملة عمل أحد المخابز بدون ماكينة صرف الخبر، وعدم نظافة المخبز، ووجود شيشة فى بعض المخابز، وعدم وجود شهادات صحية لغالبية العاملين بالمخبر، كما ضبطت شخصا يدير أحد المخابز حاول الهرب حال رؤيته للحملة.