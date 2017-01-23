رئيس جامعة المنصورة يناقش مشروع إنتاج خبز صحى من دقيق الشعير

عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا لمناقشة المشروع المقدم من كلية الزراعة لإنتاج خبز صحى من دقيق الشعير وهو أحد المشروعات الذى تقدم بها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعمل مشروعات انتاجية تخدم المجتمع المحيط .

حضر الإجتماع الدكتور ياسر الحديدى عميد الكلية ، الدكتور محمد طه شلبى أستاذ الصناعات الغذائية احد المشرفين على المشروع والدكتورة الزهراء محمود مطاوع المدرس بكلية الزراعة والباحث المسئول عن المشروع

واستعرضت الدكتورة الزهراء محمود مطاوع المدرس بكلية الزراعة أن كلية الزراعة تقدمت بمشروع لانتاج خبز الشعير علي نطاق تجاري لخدمة مجتمع جامعة المنصورة و ما حولها من جهات مستفيدة بعد ان اثبتت نتائج سلسلة من الدراسات و التي قامت بها الدكتورة الزهراء محمود مطاوع المدرس بكلية الزراعة بالجامعة علي خبز الشعير الكامل من النواحي الغذائية و التكنولوجية و الاكلينيكية والتى اجريت في جامعات قناه السويس و المنصورة و جامعة كوبنهاجن بالدانمارك وأظهرت نتائجها مدي نجاح انتاج الخبز البلدي من دقيق الشعير الكامل بصورة مقبولة لدي المستهلك و تعكس فوائد غذائية وعلاجية.

وأشارت أن الشعير يحتوي على نوع مميز من الالياف الغذائية الذائبة يسمى بيتا جلوكان ولقد اثبتت الدراسات الحديثة الفائدة الغذائية و الطبية لتناول حبوب الشعير او الدقيق الكامل للشعير لما له من تاثيرات صحية مثبتة بالابحاث العلمية و قد اقرتها منظمة الغذاء و الدواء الاميركية و منظمة الغذاء الاوربية منذ عدة سنوات و التي يرجع لها التاثير المفيد في تقليل مستوي الكوليستيرول الضار بالدم و ضبط مستوي سكرالدم و خفض ضغط الدم المرتفع مما يساهم في تقليل مخاطر الاصابة بامراض القلب و الجلطات و تقليل محيط الخصر ، والامراض المرتبطة بالبدانة و التي صنفتها منظمة الصحة العالمية كأهم أمراض العصر الحديث المزمنة المسببة للوفاه بجانب تاثيره علي رفع الاحساس بالشبع و لفترة طويلة بعد تناوله مما يساهم في تقليل الكمية المتناولة من السعرات و بالتالي ضبط الوزن.

و بجانب الفوائد العلاجية الاخرى للشعير فهو مادة غذائية غنية بالمعادن و الالياف و الكربوهيدرات المفيدة و كذلك البروتين و يعتبر منخفض المحتوى من الجلوتين و لذلك يعتبر مناسب لمرضي حساسية الجلوتين.

والشعير من أقدم الحبوب و اكثرها انتشارا في العالم اجمع حيث تجود زراعته في مختلف انواع المناخ و التربة و البيئات الزراعية. كما تتعدد استخداماته لانتاج الاغذية و البيرة و الاعلاف. و في مصر يزرع علي نطاق واسع في المناطق الصحراوية و الاراضي المستصلحة حديثا و الاراضي التى لا يجود فيها زراعة القمح. كما يلائمه الري بالامطار و هو مبكر النضج بحوالي شهر عن القمح. و يعتبر مقاوم نسبيا للافات الزراعية و بالتالي لا يحتاج مجهود كبير في مقاومة الافات و استعمال المبيدات الضارة بصحة الانسان و قليل التكلفة الانتاجية.

ومن الناحية الاقتصادية يعتبر الشعير بديل اقتصادى و استراتيجي هام للقمح اذ ان جودة انتاجه تعتبر كافية لانتاج رغيف عيش مقبول لدى المستهلك و بنسب استبدال عالية لدقيق القمح تصل الي 85% و 100% دقيق شعير كامل و هى تجربة رائدة قامت بتطبيقها جامعة المنصورة من خلال المخبز الالي بكلية الزراعة.

الجدير بالذكر ان خبز الشعير هوطعام الانبياء لما له من مكونات غذائية وفوائد صحية متعددة

وأشار الدكتور زكى زيدان الى أهمية المشروع وانه سيتم تطبيقه بكلية الزراعة نظرا لفوائده الصحية وسيتم تطبيق هذا المشروع على بعض المستشفيات للاستفادة من الفوائد الصحية لخبز الشعير فى تقليل مستوي الكوليستيرول الضار بالدم و ضبط مستوي سكرالدم و خفض ضغط الدم المرتفع مما يساهم في تقليل مخاطر الاصابة بامراض القلب و الجلطات.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القناوى إن الجامعة تسعى حاليا فى زيادة الوحدات الانتاجية ذات القيمة المضافة ولتحقيق الاكتفاء الذاتى والبحث عن المصادر البديلة للغذاء والمشروع يأتى فى اطار استراتيجية الجامعة لتطبيق البحوث العلمية التى تخدم المجتمع ويكون لها مردود ايجابى على الصحة العامة .