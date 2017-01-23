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مجهولون يتعدون بالردم على نهر النيل بمركز البدارى..ومجلس المدينة:لم نخطر

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مجهولون يتعدون بالردم على نهر النيل بمركز البدارى..ومجلس المدينة:لم نخطر مجهولون يتعدون بالردم على نهر النيل بمركز البدارى..ومجلس المدينة:لم نخطر

>أسيوط - ضحا صالح  

أثار قيام مجهولين بقرية منشأة همام بمركز البدارى بردم جزء من مياه نهر النيل، حالة من الغضب والقلق لأهالى القرية، بعد تنفيذهم أعمال ردم واسعة بمياه نهر النيل بقرية منشية همام دون أسباب واضحة.

 

وأكد أحد الأهالى إنهم فوجئوا منذ يومين بقيام بعض الأفراد من عائلات القرية بتأجير حفارات لردم مساحة بنهر النيل، لتحويلها لأراضى زراعية، مضيفا أنه لا يوجد أى مسئول يوضح أى تفاصيل عن واقعة الردم، وانتاب القلق أهالى القرية بسبب ما يحدث من تعدى سافر على مياه النيل. وطالب الأهالى مجلس المدينة بالتحرك، وتوضيح أسباب الردم، خاصة أنهم أشخاص وليسوا تابعين لأى جهة.

 

وأضاف عامر إبراهيم أحد الأهالى، أن الأفراد الذين يقومون بالردم يحملون أسلحة، ولذلك يصعب على أفراد القرية التفاهم معهم، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع مجلس مدينة البدارى، ولم يوضحوا أى شىء، مطالبا المحافظة والجهات الأمنية بوقف التعدى وعودة ما تم ردمه من مياه النيل.

 

وأوضح مصدر بمجلس مدينة البدارى، أنهم لم يخطروا بأعمال الردم التى تتم بنهر النيل سوى أمس فقط، ويقوم هؤلاء الأفراد بالعمل ليلا، وجار التنسيق مع مديرية الأمن لمعرفة هؤلاء الأشخاص وأسباب تعديهم على نهر النيل، ووقف تلك الأعمال.


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