26يناير.. نظر تجديد حبس ضابط وأمين شرطة بالبساتين بواقعة تهريب رجل أعمال

كتب ـ أحمد إسماعيل

حددت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول للنيابات، جلسة 26 يناير الجارى لنظر تجديد حبس "معتز . م" ملازم أول بقسم البساتين وأمين الشرطة "هانى . ف"، لاتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس فى قضية تزوير من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية.

كانت قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، فى وقت سابق، حبس ضابط من قوة قسم البساتين وأمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتمكين رجل أعمال محبوس فى قضية تزوير من الهرب، أثناء عرضه على المحكمة بالعباسية ، وجدد قاضى المعارضات حبسهما 15 يوما ووجهت النيابة العامة لهما تهمة الإضرار العمدى بجهة العمل "وزارة الداخلية" وطلبت النيابة تحريات الأمن العام حول الواقعة.