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مقتل 65 مسلحًا من «داعش» خلال عمليات عسكرية في سوريا

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مقتل 65 مسلحًا من «داعش» خلال عمليات عسكرية في سوريا مقتل 65 مسلحًا من «داعش» خلال عمليات عسكرية في سوريا

ارشيفية

أعلن الجيش التركي، مقتل 65 مسلحًا مواليًا لتنظيم “داعش” شمال سوريا في إطار عمليات عسكرية تقودها تركيا في شمال سوريا، بهدف دعم قوات المعارضة السورية.

وذكرت مصادر أمنية، عن بيان للجيش التركي، أن قوات درع الفرات قصفت بالمدفعية والأسلحة الثقيلة 165 هدفًا لداعش بريف محافظة حلب السورية شمال البلاد ودمرت عددًا منها أمس.

كانت تركيا،  قد أعلنت عن عملية درع الفرات العسكرية منذ أكثر من 4 أشهر بهدف إبعاد تنظيم “داعش”، عن الحدود التركية السورية، بالإضافة إلى دعمها لفصائل سورية معارضة تحاصر التنظيم فى مدينة الباب بريف حلب منذ عدة أسابيع.

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