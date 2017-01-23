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سقوط مسجل خطر هارب من السجن المؤبد وبحوزته 1100 قرص مخدر بالسيدة زينب

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سقوط مسجل خطر هارب من السجن المؤبد وبحوزته 1100 قرص مخدر بالسيدة زينب سقوط مسجل خطر هارب من السجن المؤبد وبحوزته 1100 قرص مخدر بالسيدة زينب

>كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى ضبط مسجل خطر مطلوب على ذمة حكم قضائى بالسجن المؤبد بالسيدة الزينب، حيث تم ضبطه وابنته "طفلة" وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب معلومات مفادها قيام "محمود.س" 36 سنة عاطل والمحكوم عليه فى القضية رقم 16393 / 5645 لسنة 2012 النزهة "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة سكنه مكانا لتجارته غير المشروعة.

 

تبين من خلال التحريات، صحة المعلومات، وتم إعداد الأكمنة له، وتمكن النقيب محمد حمدى إمام ضابط مباحث بالقسم وبصحبته قوة أمنية من ضبطه وابنته "زينب" 7 سنوات وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت " 1100 قرص مخدر، ومبلغ مالى 2400 جنيه ".

 

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالحكم الصادر ضده واعترف به، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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