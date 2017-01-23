بشتري راجل.. فتاة مصرية تثير الجدل وتعرض آلاف الدولارات من أجل الحمل بدون زواج

قامت فتاة مصرية بعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقامت بتسميتها بشتري راجل، وعرضت أمراً غريباً على الرجال، في حادثة هي الأولى من نوعها، مما تسبب في هجوم شديد عليها، من المتابعين وعلماء الدين وغيرهم، وتم غلق صفحتها بعد كثرة الإبلاغات عنها، ولكنها نجحت في عمل صفحة أخرى لاستمرار عرضها الذي عرضته على الرجال بالصوت والصورة.



ماذا طلبت الفتاه صاحبة حساب بشتري راجل

وقالت الفتاة في الفيديو والمنشور الذي عرضته على صفحتها الخاصة، أنها تعيش عيشة مريحة جداً وميسرة.

مضيفة أنها لا ينقصها أي شيء .

وتبلغ من العمر 35 سنه وحاولت الارتباط بأكثر من رجل ولكنها فشلت.

وفي نفس الوقت تعاني من الوحدة ولا تريد الارتباط بالرجال نظراً لكثرة علاقتها التي فشلت.

وقامت الفتاة بعرض مبلغ كبير من الدولارات وقالت “دي تحويشة عمري” لأي رجل يوافق على بيع حيواناته المنوية وتقوم هي بعمل عملية تلقيح صناعي، وأكدت في طلبها أن الأمر سيسير رسميا بمأذون وأنبوبة معمل، ولكن بدون لا غرام ولا انتقام ، وذلك حسب قولها، وتأتي قصة هذه الفتاة بعد أيام من قليلة من حكاية هدير مكاوي وانتشار مصطلح “سنجل ماذر” وأثارت مكاوي جدلاً هي الأخرى بعدأن أرادت أن تثبت ولدها باسمها بعد رفض الشاب الذ حملت منه بالعتراف بالمولود.

شبكةعيونالإخبارية

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