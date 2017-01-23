قبل «عمرو دياب»و«اليسا».. هؤلاء سخرت منهم «شيرين عبد الوهاب»

كتب_مصطفى حمزة

سخرية “شيريهان عبد الوهاب” الغير مباشرة من “عمرو دياب” و”اليسا”،فى حفل زفاف “عمرو يوسف” و”كندة علوش”، والتى فتحت عليها “نيران” غضب محبى “الهضبه”، لم تكن “زلة اللسان” الاولى من نوعها لها،حيث هاجمت وأنتقدت ودخلت بمعارك كلامية مباشرة مع العديد من زملائها وزميلاتها،وهو ما نرصده هنا.

وأثارت” شيرين”، عواصف الهجوم ضدها ،عقب غنائها فى حفل زفاف ” عمرو يوسف ” و”كندة علوش ” ،حيث قالت كلام فهم منه الجميع أنها تقصد السخرية من عمرو دياب وعبد الحليم حافظ ، وهو “الطبيعي من أيام أم كلثوم و(عبد الوهاب “حافظ”).. دايما الستات بتغير من الرجالة وانهاردة اتأكدت من كده ده، انا موجودة انا واصالة لكن اللي بيحيي الفرح تامر حسني وحماقي ده مش تقليل منهم”،.ث

ثم فاجئت الجميع بالقول ” لكن احنا معندناش غيرهم …وعاوزة اقول التاني شكلها كدة راحت عليه كبر خلاص في السن واحنا اللي جايين”.وحاول الفنان عمرو يوسف تدارك الموقف فأخذ الميكرفون منها، وقال لها: “بموت فيكي وفي صراحتك لكن الفرح هيبوظ الناس جاية تنبسط”.

اليسا

طالتها ايضا “هفوات” شيرين بنفس الليله وقالت عنها “أنا عارفة إن حماقي بيحب إليسا، بس أنا مش مشكل عندي كمان في ناس في مصر بتحبني” ثم أكملت ساخرة ” وعلى فكرة احنا كله طبيعي ومفيش حاجة عندنا محقونة.”

أحمد فهمى

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حل الفنان أحمد فهمي ضيفاً على برنامج “شيري ستديو” الذي تقدمه ” شيرين ” على قناة dmc أحدث فضائية مصرية. وخلال الحلقة سألته ، هل يرغب في الإنجاب أم لا؟، فأكد أنه وزوجته “منة حسين فهمي” متزوجان منذ سنة و4 أشهر ويتمنان إنجاب أطفال”.

> وبعدها قالت شيرين عبد الوهاب ” يجب أن تنجب كي تربطها بجانبك”، فتدخلت المطربة” بوسي” التي حلت ضيفة في الحلقة وقالت “هي اللي تربطه”، لترد “شيرين ” ساخرة “بالعكس وشه يقطع الخميرة من البيت منة حلوة”.

تامر حسنى

قالت عن اغنيته “خليها تاكلك” أنه يقدم «أغنيات مشينة»، و في برنامج «اتكلم» مع الإعلامية لميس الحديدي، علقت قائله “وأنا طبعا مش عاجبني الأغنية، والناس كمان مش عاجباها اللي بيقوله تامر”،قبل ان تضيف ” وأنا لن أتحدث عن هذا الأمر مرة أخري لأني مش عايزة أديله أكتر من حجمه”.

> وفى حوار صحفى بجريدة “الدستور” أتهمه بشن حملة هجوم ضدها ،وقالت تامر حسني شخصيا هو من خطط لكل هذا، وهو من نشر رقم هاتفي مش حد تبعه، وأنا عايزة أقول إن تامر حسني ده عنده عصابة ومش هيغلب يعمل حاجة زي دي.. بس اللي عمل حاجة زي كده، أكيد هتتعمل فيه في يوم من الأيام حاجة زيها وهاتجيله فضيحة من العيار الثقيل”..

عمرو مصطفى

حينما استضافت وفاء الكيلاني، في حلقات برنامجها “المتاهه “قالت شيرين عنه «عمرو مصطفى إما بيجيلي البيت علشان لحن، وبيجيب الجيتار معاه بيطبل عليه ويقولي حطيلى أي مزيكا تكنو علشان أقولك على اللحن».

> وتابعت: «عمرو تلت أرباع كلامه مش موزون، وأكتر واحد ودانا في 60 داهية بكلامه ومكنش له علاقة بالثورات العربية، هو معندوش عقل، وأنا مش هعتب عليه، أنا بكرهه عمى حتى لو كان هو بيحبني، لأني بحترمه وبعامله كويس، لكن هو كلامه وحش وصوته وحش جدًا».

“ناصر ” و”ستيفانى”

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بالموسم التاسع من برنامج “The Voice”قامت شيرين بجذب شعر إحدى المتسابقات التي تدعى ستيفاني فرح لتتأكد أنه حقيقي، كما أنها استبدلت كلمة ستارة التي كانت تغطيها بكلمة “ملاية”.

> وبعدها صدمت محبيها عندما عبرت عن موافقتها على المتسابق الجزائري ناصر، ورفعت الحذاء لتضغط على الزر الأحمر، ورغم أن شيرين اعتذرت إلا أنها اغضبت الجزائريين منها



> شيرين تسخر من شيرين

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انتبهت شيرين عبد الوهاب إلى نقد الجمهور المصري خاصة والعربي عامة لها؛ بسبب تحدثها الإنجليزية بلكنة غير سليمة، فقررت الاعتذار على الهواء أثناء حلقة العروض المباشرة من برنامج “The voice”.وقالت شيرين ساخرة: “أنا بعتذر للجمهور على طريقة كلامي للإنجليزي، وتحدثي الإنجليزية بطريقة سيئة يعود إلى أن ثقافتي فرنسية في الأساس”