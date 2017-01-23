شرطة الشارقة تكشف عن ضبط عصابتين لتهريب المخدرات

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن ضبط عصابتين هربت كميات من المواد المخدرة من الخارج إلى داخل الدولةً وأطلق على العملية الأولى اسم "عصابة الظلام" حيث تم ضبط 300 كيلو مخدر حشيش وقيمتها السوقية 2 مليون درهم تم جلبها عن طريق إخفائها بقطع غيار لوسائل النقل الثقيلة وعصابة حقائب الظلام التي تم ضبطها بحوزة تشكيلها العصابي على مليون و270 ألف حبة كبتاغون قدرت قيمتها السوقية بـ 44 مليون درهم.

وكانت قد وردت معلومات من مصادر سرية تفيد بوجود تشكيل عصابي عربي وآسيوي لترويج المخدرات وتم التحري والتوصل إلى أحد العناصر الموجودة داخل الدولة وهو من الجنسية الآسيوية.

وقد تم التعاون مع إدارة المكافحة في الشارقة وعليه تم رصد حركة الهدف الذي يتحرك وفق تعليمات ترد له من خارج الدولة وبعد استكمال الاجراءات القانونية تم وضع خطة والقبض غلى المشتبه وهو آسيوي وعثر بحوزته على الـ 300 كيلو حشيش تم جلبها بإخفائها بأغطية سيارات النقل الثقيلة.

وعلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة على الضبطية بأنها تشكل ضربة قاسية للعصابة التي كانت تسعى لترويج المخدرات وعبرت إدارة المكافحة عن سعيها لملاحقة هذه الفئات ودعت إلى إنزال أقصى عقوبة بهم .

وأضافت أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى وتتعامل مع أي معلومة بجدية وهي رسالة واضحة أنهم بالمرصاد لأي عصابة تعتقد أنها ستجد لنفسها سوقا في الدولة .

أما عصابة "حقائب الموت" المؤلفة من شخصين من جنسية عربية داخل الدولة هربوا المواد وادخلوها عبر أنابيب مغلقة لا يمكن اكتشافها وهي عبارة عن مليون و270 ألف حبة كبتاغون تقدر قيمتها السوقية بـ 44 مليون درهم.

وتتبع قسم المكافحة معلومات من مصادر سرية وبعد التأكد من صحة المعلومة تم تشكيل فريق عمل وتم ضبط العصابة بعد عملية تتبع خلال شهرين وبعد تحديد ساعة الصفر تم ضبطهم في الشقة.

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