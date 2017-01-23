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المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي وجود رسالة لمحمد بن راشد حول سلوك شخصي لبعض المسؤولين

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المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي وجود رسالة لمحمد بن راشد حول سلوك شخصي لبعض المسؤولين المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي وجود رسالة لمحمد بن راشد حول سلوك شخصي لبعض المسؤولين

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رسالة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم " رعاه الله "  تتعلق بسلوك شخصي لبعض المسؤولين في حكومة دبي .

وقال المكتب في  بيان بثه على حسابه الرئيس في " تويتر " :  " يجدد المكتب الاعلامي لحكومة دبي مناشدته لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم نقل أي أخبار وتصريحات غير رسمية " .

وشدد على أن حجم الأخبار المزورة وسرعة انتشارها تفرض على الجميع ضرورة الالتزام بما يصدر عن الجهات والحسابات الرسمية فقط وتحري الدقة وعدم نشر الشائعات .

واكد المكتب الاعلامي لحكومة دبي التزامه بنشر كافة المعلومات الرسمية والتصريحات الخاصة بالعائلة الحاكمة في دبي وحكومة دبي مباشرة عبر مختلف حساباته .

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