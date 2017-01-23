البيان ترصد جمال وروعة حتا

بين منحدراتها الوعرة، وينابيعها ووديانها الغنية بمزارع النخيل تنمو ألذ أنواع الفاكهة والخضراوات في أرض حتا الخصبة، ولا تزال الزراعة مصدراً مهماً لدخل الكثير من المواطنين الإماراتيين، حيث تضم 550 مزرعة تقريباً بمساحة 140 كيلومتراً مربعاً بنسبة 10% من مساحة المنطقة.

تقع حتا على بعد 115 كيلومتراً جنوب شرق مدينة دبي، وتتميز بمناخها المعتدل ومرتفعاتها الجبلية التي يتراوح ارتفاعها بين 800 إلى 1345 متراً، وتحتوي على تشكيلات صخرية قديمة.

كما تتميز حتا بمرافقها السياحية والفندقية المتطورة التي تنتمي إلى فئة الخمس نجوم، كما تستعد لاستقبال المزيد من المشروعات في هذا المجال، بعد إقرار الخطة التطويرية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفذها بلدية دبي.

عدسة البيان رصدت لكم جمال المزارع والوديان التي تشكل أساساً للحياة في المنطقة، وعادت إليكم بهذا الفيديو المميز.