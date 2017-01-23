ضبط أطنان من السكر والدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

وأصلت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملاتها الأمنية لضبط المنتجات الغذائية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وأسفرت الحملة التى أشرف عليها العميد مصطفى البكرى مدير الإدارة عن ضبط 43 قضية استيلاء على المال العام، و6700 كيلو أرز و23 طن سكر و13 طن دقيق مدعم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 قضايا بيع كروت شحن بأسعار أعلى من قيمتها الرسمية، و25 قضية بيع سجائر بالسوق السوداء، و50 قضية غش تجارى وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.