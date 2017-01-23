مد أجل النطق بالحكم على 123 إخوانيا بأحداث بنى مزار لـ21 فبراير المقبل

المنيا – حسن عبد الغفار

قررت اليوم الإثنين المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، مد أجل النطق بالحكم على 133 إخوانى فى أحداث بنى مزار، والمتهمين فى أحداث عنف عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة لجلسة 21 من شهر فبراير القادم.

وقال سمير الفرا دفاع المتهمين، إن المحكمة قررت مد الأجل لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواع أمنية، بعد أن انتهت فى جلساتها الماضية من سماع مرافعة الدفاع عن باقى المتهمين، وأقوال الشهود وفض بعض الأحراز التى وردت للمحكمة مؤخرا، فى قضية تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت أحداثها بمحافظة المنيا، والمتهم فيها 133 متهماً متورطين فى أحداث اقتحام محكمة بنى مزار بينهم 37 محبوسين على ذمة القضية.