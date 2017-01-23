من هو المتهم الذي خفف السيسي عقوبة إعدامه إلى مؤبد؟.. بعد اتهامه في جريمة بشعة منذ 3 أعوام

شيماء مصطفى

أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، الأحد، قرارًا جمهوريًا، بالموافقة على تخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها علي المواطن “محمد عمر محمد حسين”، في الجناية رقم 67766 لسنة 2014 جنايات أبو تشت “813 لسنة 2014 كلي قنا” إلي عقوبة السجن المؤبد، وحمل القرار الجمهوري رقم 50 لسنة 2017، وفقاً للدستور، ونشره فوراً بالجريدة الرسمية للدولة.



تفاصيل القضية

في 12 فبراير 2014، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبو تشت في محافظة قنا، بلاغًا من هناء شحاتة عمران (29 عاما) والدة المجنى عليه يوسف حسين شاكر، باختطاف نجلها، والاتصال بوالده الذى يعمل بالخارج وطلب فدية مالية 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت تحريات الشرطة أن وراء ارتكاب حادث الاختطاف كل من محمد عمر محمد حسين (22 عاما) وإسلام ناجي محمود (18 عاماً)، أحمد حسين محمد، (15 عاماً)، طالب، أن قاموا باستدراج المجنى عليه إلى إحدى البنايات المجاورة وإيهامه بالحصول على نتيجة امتحاناته مستغلين معرفته مسبقاً، بقصد إخفائه وطلب فدية مالية 200 ألف جنيه، من والده مقابل إطلاق سراحه.

وبعد تمكنهم من خطفه، قاموا بحبسه بمنزل خاص بعم المتهم الثاني، وحينما استغاث الطفل قاموا بخنقه خشية افتضاح أمرهم، وألقوا بجثته بمصرف زراعي، ولكن نجحت قوات الأمن القبض، من القبض على المتهمين واحالتهم إلى محكمة جنايات نجع حمادي، التي قضت في 3 مارس 2015، بإعدام المتهم الأول محمد عمر، والمشدد 15 عاما للمتهم الثاني إسلام ناجي محمود، بينما أحالت النيابة المتهم أحمد حسين محمد، إلى محكمة الأسرة والطفل، التي قضت بسجنه 10 سنوات وإيداعه بسجن الأحداث بمدينة قنا.

كان المتهمان “محمد”، “إسلام”، قد تقدما بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض إلا أن المحكمة رفضته وأيدت حكم محكمة الجنايات.

شبكةعيونالإخبارية

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