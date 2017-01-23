وزارة التموين : طرح كميات من الدواجن بأسعار مخفضة، وإنتهاء أزمة السكر نهائيا، و تؤكد السكر مدعوم ب3 جنيه من التموين

أعلنت وزارة التموين إنتهاء أزمة السكر، كما أعلنت عن طرح كميات كبيرة من الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث سوف تطرح الدواجن بسعر 25جنيه للكيلو، كما سوف تقوم بطرح أجزاء من الدجاج بسعر 15جنيه للكيلو، و أكدت الوزارة على توفر الدواجن بهذه الأسعار في كل المجمعات الإستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

وأكد اللواء محمد علي مصيلحي على إنه يتم حاليا الإتفاق مع أحد موردي الدواجن لزيادة الكميات الموردة للوزارة، كما يتم الإتفاق مع موردي البيض لتوفير كميات من البيض بأسعار مخفضة ليتم طرحها في المجمعات الإستهلاكية. إنتهاء أزمة السكر

و في تصريح لبرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا النيوز الفضائية، أعلن الأستاذ كريم جمعة معاون وزير التموين أن أزمة السكر ستختفي نهائيا خلال أيام بعد توريد محصول قصب السكر الذي وصل إلى 930 الف طن حتى الآن، بالإضافة إنه سوف يتم توريد محصول البنجر الذي يصل إلي 1300 طن، و أكد كريم جمعة على إتخاذ الوزارة كافة الضمانات لعدم تكرار تلك الأزمة مجددا في المستقبل. التموين تدعم السكر

و في سياق متصل أكد معاون وزير التموين أن الوزارة تبذل أقصى جهد لمراقبة الاسواق و توفير السلع للمواطن بأسعار مناسبة، كما أكد أن الوزارة تدعم السكر ب3 جنيه للكيلو حيث يتم بيعه ب7جنيه على البطاقات في التموين، بينما يباع بعشرة جنيه و نصف في الأسواق، و اكد الأستاذ كريم أنه لا نيه لزيادة الأسعار مجددا و أن الوزارة سوف تظل تدعم السكر ليصل للمواطن بسبعة جنيه. منع تصدير الأرز

هذا وقد أعلنت وزارة التموين منذ أيام قليلة قرار منع تصدير الأرز للخارج بعد إمتناع الشركات عن التوريد، في محاولة من الشركات لبيع الأرز بأسعار عالية، و تحاول الوزارة ضبط السوق و منع الإحتكار وتوفير الأرز بأسعار مناسبة للمواطن.

شبكةعيونالإخبارية

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