منتخب المحليين يؤدى مرانه اليوم باستاد القاهرة

كتب محمد ربيع

يؤدى منتخب المحليين مرانه اليوم بالملعب الرئيسى لاستاد القاهرة فى الساعة الثالثة عصراً، فى إطار التجمع الأول للفريق، استعداداً لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2018، والذى يستمر حتى الخميس المقبل.



> وكان هانى رمزى المدير الفنى قد اختار 366 لاعباً هم: محمد فتحى وإبراهيم حسن ومحمود المتولى ومحمد سيد من الإسماعيلى، وعلى لطفى وعمرو طارق وعلى فتحى وعبد الله جمعة من إنبى، ووليد حسن ومحمود أحمد رزق ولؤى وائل من الإنتاج الحربى، وناصر ماهر من بتروجت، ومحمد حمدى وفريد شوقىى وأحمد كابوريا ومحمد ماجد أونش وأحمد جمعة من المصرى، ومحمد شريف ومحمود علاء ومحمد هلال من وادى دجلة، ومهدى سليمان وحسام حسن وعمر سعد من سموحة، وهشام محمد وأحمد مودى ومحمود حمدى من مصر المقاصة، وأسامه كاجو من إف سى مصر، ومحمد حسن ومحمد المالح من بلدية المحلة، ومحمد شوقى غريب وأحمد الشيمى من المقاولون، ومحمود صلاح من الأسيوطى، وإسلام طارق من نادى طنطا، وإسلام عبد النعيم من الداخلية، وحسن طارق من الاتحاد السكندرى، وإسلام الفار من أسوان.