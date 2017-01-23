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"تعليم الأقصر" تطلق مبادرة لتجميل المدارس تحت شعار "أسبوع الانضباط"

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"تعليم الأقصر" تطلق مبادرة لتجميل المدارس تحت شعار "أسبوع الانضباط" "تعليم الأقصر" تطلق مبادرة لتجميل المدارس تحت شعار "أسبوع الانضباط"

>الأقصر – أحمد مرعى

أعلن طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة لنظافة وتجميل المدارس فى جميع الإدارات التعليمية، تحت عنوان "أسبوع الانضباط"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظ الأقصر محمد بدر، خلال الفترة من 29 يناير حتى 9 فبراير 2016.

 

وأوضح طه بخيت، أن المبادرة تهدف لتحقيق وتفعيل الانضباط المدرسى، من حيث السلوك والأنشطة المدرسية والإدارة المدرسية والإشراف اليومى وقيم المواطنة الفعالة والتوعية المستمرة بأهمية النظافة وتجميل جميع المدارس، وتنفيذ برامج هادفة وفعالة لخدمة المجتمع وغرس قيم الولاء والانتماء وحب العمل التطوعى وتفعيل المشاركة الاجتماعية بين مؤسسات المجتمع، بالإضافة إلى المحافظة على المظهر الحضارى لمحافظة الأقصر.

 

من جانبه أكد موسى عبد الله، المتحدث الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع موسع بمقر المديرية مع مديرى الإدارة التعليمية وتوجيه عام التربية الاجتماعية لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ المبادرة.

 

وأضاف موسى عبد الله، أن كل إدارة تعليمية تقدمت بورقة عمل لتنفيذ المبادرة داخل المدارس التابعة لها، والتى تشمل عمل معسكرات داخل المدارس بمشاركة التربية الاجتماعية تشمل معسكرات نظافة وتجميل ودهانات المدارس والأسوار الخارجية وأعمال التشجير.

 


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