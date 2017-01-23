عمرو بركات.. العاشر من أبناء الأهلى العائدين للجزيرة بعد سنين الفراق

كتب سليمان النقر

انضمام عمرو بركات للأهلى قادما من ليرس البلجيكى فى صفقة كلفت النادى الأحمر 250 ألف دولار أى ما يعادل 5 ملايين جنيه مصرى، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، جاءت لتفتح الباب أمام عودة أبناء الأهلى الغائبين بعد سنوات من الفراق منذ رحيلهم عن صفوف الفريق الأحمر.

جاء عمرو بركات فى المركز العاشر، ضمن مجموعة اللاعبين، الذين عادوا إلى القلعة الحمراء بعد فترة طويلة من الغياب يتنقل خلالها فى الأندية ثم يعود مجددا إلى الحنين.

حسن مصطفى

رحل مصطفى عن صفوف الأهلى ناشئا، وعاد إليه نجما كبيرا فى موسم 2004/2005 قادما من الاتحاد السكندرى، وساهم فى حل الأزمة الموجودة فى خط الوسط وتحقيق العديد من الألقاب بالقميص الأحمر.

محمد فضل

لعب محمد فضل لسنوات طويلة فى صفوف الأهلى واستمر به لمدة طوية، قبل أن يرحل منه ويخوض التجربة فى عدة أندية، قبل أن يقوده تألقه مع الإسماعيلى والمنتخب الوطنى للعودة إلى القلعة الحمراء.

شريف إكرامى

بدأ إكرامى الابن اللعب فى ناشئى الأهلى وانتقل منه للاحتراف فى فينورد الهولندى واستمر به فترة، وقبل العودة خطب ود القلعة الحمراء من أجل العودة، ولكن لأن المركز كان مغلقا بالباب والمفتاح حينها انتقل إلى الجونة، ولكن تألقه مع الفريق الساحلى لعب دورا فى عودته للأهلى.

أحمد صديق

جاءت بداية صديق فى ناشئى الأهلى قبل أن يتم الاستغناء عنه ولكن تألق اللاعب دفع النادى على التعاقد معه من بترول أسيوط، وقدم اللاعب مستويات طيبة قبل أن يرحل مرة أخرى إلى الإسماعيلى.

حسين السيد

لعب حسين السيد فى صفوف ناشئى الأهلى قبل أن يتم الموافقة على رحيله، وينتقل إلى المقاصة، ولكن تألق اللاعب بقميص الفريق الفيومى ساعده على العودة إلى بيته مجددا لقلعة الجزيرة.

محمد الشناوى

من الحراس الذين لعبوا لسنوات فى الأهلى قبل أن يستغنى عنه أحمد ناجى مدرب حراس الأهلى حينها، ويرحل عنه الجزيرة ويتألق فى بتروجت ويكون تألقه ذريعة للعودة إلى الأهلى.

أحمد شديد قناوى

الظهير الأيسر الذى لم يقدم مستوى طيبا مع الأهلى فى بدايته بعد تصعيده من قطاع الناشئين، ليرحل بعدها إلى المصرى قبل أن يقوده التألق بقميص الفريق البورسعيدى فى العودة مجددا للفريق الأحمر.

مؤمن زكريا

رحل مؤمن زكريا عن الأهلى بعد أن منعه عدم قيده فى القائمة من تسجيله بالقائمة الحمراء ويرحل بالمجان إلى الإنتاج الحربى، ويتألق معه قبل أن يرحل للمصرى ومن بعده لإنبى ويخرج على سبيل الإعارة للزمالك، قبل أن يحسم الأهلى التعاقد معه مقابل 5 ملايين جنيه فى صفقة أثارت ضجة كبيرة.

طارق السعيد

بدأ طارق السعيد نجم الزمالك والأهلى السابق الكرة فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ولكن رحل عنه وانضم للزمالك وتألق معه قبل أن يعود مجددا للأهلى بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

عمرو بركات

بركات هو اللاعب العاشر فى قائمة اللاعبين العائدين لبيته القديم، بعد فترة من الغياب عن القلعة الحمراء، انتقل بعدها إلى الزمالك ومنه إلى المقاصة وليرس البلجيكى قبل أن يحط الرحال من حيث بدأ الكرة من ملعب التتش.