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الملك سلمان يدعو السعوديين لأداء "صلاة الاستسقاء" الخميس المقبل

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الملك سلمان يدعو السعوديين لأداء "صلاة الاستسقاء" الخميس المقبل الملك سلمان يدعو السعوديين لأداء "صلاة الاستسقاء" الخميس المقبل

>وكالات الأنباء

دعا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء، يوم الخميس المقبل، بجميع أنحاء المملكة، أملًا فى نزول المطر على بلاده.

وتعد صلاة الاستسقاء، طقسًا دينيًا إسلاميًا، يؤديه جمع من المسلمين فى وقت يكون لا يتواجد الماء، ويطلبون فيه من الله إنزال المطر والقضاء على الجفاف.

وتكون صلاة الاستسقاء فى الخلاء، ويؤديها سكان الخليج عادة، ويدعون فيها بدعاء ثابت يقولون فيه "الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغنى، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث".


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