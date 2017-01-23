بالصور.. وفد رفيع المستوى من البنك الدولي يتابع عمليات مشروع الإسكان الإجتماعى

قام وفد رفيع المستوى من البنك الدولى، من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بزيارة لمصر لمتابعة “قصة نجاح” أحد المشروعات التى يمولها البنك، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى.

وزار “الوفد”، مدينة العاشر من رمضان يرافقه مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، تفقدوا خلالها عدداً كبيراً من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المُنفذ، والذى تم تسليمه، وتسكينه، والجارى تنفيذه بالمدينة، حيث يصل عدد الوحدات المُنفذة بالمدينة نحو 41 ألف وحدة، بإجمالي استثمارات 4.678 مليار جنيه.

وخلال الجولة التفقدية، عرضت مى عبد الحميد، نبذة كاملة عن المشروع، وحجم الوحدات والمبانى الخدمية التى تم الإنتهاء من تنفيذها، والجارى تنفيذها، على مستوى الجمهورية، كما استعرضت أبرز التحديات التى واجهت المشروع، بداية من توافر الأراضى اللازمة لبناء الوحدات، وتوصيل المرافق لها، واستدامة التمويل اللازم، وحماية الوحدات المدعومة من التلاعب بها، والتحدى الأخير المتمثل فى ارتفاع أسعار مواد البناء عقب تحرير سعر الصرف.

كما قدمت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، عرضًا عن شروط الحصول على وحدات الإسكان الإجتماعى، ومعايير التقديم، ونظام التمويل العقارى، مشيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماماً شديداً بتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين بالمشروع، بحيث يكون المشروع مجتمعاً سكنياً حضارياً متكاملاً.

وأوضحت مى عبدالحميد، فى شرحها لوفد البنك الدولى، أنه تم تنفيذ عدد من وصلات السخانات الشمسية بوحدات الإسكان الإجتماعى المُنفذة ببعض مدن الصعيد، إضافة إلى إضاءة الشوارع بلمبات الليد، كما يتم تسليم الوحدات حاليًا مزودة بعدادات الكهرباء المدفوعة مقدماً، وعدادات المياه.

وأكدت، أن وفد البنك الدولى أشاد بمستوى التنفيذ والتشطيب وحجم العمل الهائل بمختلف مراحل مشروع الإسكان الاجتماعى بوجه عام، وبالمدينة بوجه خاص، وأن القيمة المالية للوحدة ممتازة، مقارنة بما تم تنفيذه من مستوى تشطيب جيد ومساحة مناسبة، حيث إن المساحة المُنفذة فى مصر (90 متراً)، أكبر من مثيلاتها فى دول العالم، حيث إن المتوسط العالمى لمساحة وحدات الإسكان الإجتماعى يبلغ 60 متراً للوحدة.

وخلال الجولة بين وحدات الإسكان الإجتماعى، قدم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عرضًا تعريفيًا عن المدينة، وكذا تفاصيل مشروع الإسكان الإجتماعى من وحدات وخدمات مُنفذة، وجار تنفيذها بالمدينة، موضحًا توزيع مواقع العمارات داخل المدينة وأحيائها المختلفة، حيث اشتمل العرض على مراحل مشروع الإسكان الإجتماعي والتي تنقسم الي مرحلتين: المرحلة الأولى: بعدد 1196 عمارة بإجمالى 23920 وحدة، والمرحلة الثانية: بعدد 867 عمارة بإجمالى 17340 وحدة.

وتضمن العرض فيلمًا تسجيليًا يوضح مراحل تنفيذ المشروع، ثم قام الوفد بطرح بعض الأسئلة، تتناول الموضوعات المتعلقة بالإسكان الاجتماعى بالمدينة، وقام مسئولوا وزارة الإسكان بالرد على جميع الاسئلة والاستفسارات التى طرحت خلال المناقشة مثل: مدى الإقبال على شراء الوحدات، مستوى الرضا عن منظومة إدارة البنك، مراعاة التخطيط المثالي من عدمه (على سبيل المثال أماكن انتظار السيارات )، وشملت الجولة كلا من (الحى التاسع – الحى العاشر – الحى الحادى عشر – الحى الخامس عشر – الحى السادس عشر).

وتفقد الوفد فى نهاية الزيارة المدرسة المُنفذة بالحي التاسع بالمجاورة 70 (تعليم أساسى – 33 فصلا)، والتى تعمل منذ بداية العام الدراسي الحالي لاستيعاب قاطنى المشروع، واشادوا بمستوى تنفيذ المدرسة العالى، والتى تخدم شريحة محدودى الدخل والشباب المستفيدين بالمشروع.