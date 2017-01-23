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الزمالك يخطر المنيرى بقبول الاستقالة من رئاسة الجهاز الطبى

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الزمالك يخطر المنيرى بقبول الاستقالة من رئاسة الجهاز الطبى الزمالك يخطر المنيرى بقبول الاستقالة من رئاسة الجهاز الطبى

>كتب عمرو جاب الله

تلقى الدكتور مصطفى المنيرى، إخطاراً من الزمالك بقبول استقالته التى قدمها من رئاسة الجهاز الطبى بشكل رسمى، بعد اعتذار الطبيب عن استكمال مهمته مع الفريق الأبيض.

 

كان الدكتور مصطفى المنيرى قد أكد فى وقت سابق، أنه رحل من رئاسة الجهاز الطبى للزمالك لأسباب متعلقة برغبته فى التفرغ لعمله الخارجى، ويتولى الدكتور وليد عبد الرحمن منصب طبيب الفريق فى الوقت الحالى.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الأولمبى فى كأس يوم 3 فبراير المقبل فى دور الـ32 للمسابقة، وحال تأهل الوطنى لأدوار متقدمة فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا بالجابون ستؤجل مباراة الزمالك والأولمبى ليستعد الأبيض لمواجهة الأهلى يوم 10 فبراير فى السوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات.

 


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