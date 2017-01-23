الأهلى يطمئن على حالة أحمد عادل بسبب آلام المعدة

كتب رمضان حسن

اطمئن الجهاز الفنى للأهلى على حارس مرمى الفريق أحمد عادل عبد المنعم، بعد آلام المعدة التى عانى منها مؤخرا وأبعدته عن التدريبات واضطر لدخول أحد المستشفيات للعلاج والتخلص منها تماما.

وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اتصالا باللاعب وطالبه بعدم الاستعجال فى العودة للمشاركة فى تدريبات الفريق حتى يطمئن على صحته.

ويستعد الأهلى لخوض مباراة ودية غدا أمام بلدية الإسماعيلية، ثم يُسافر السبت المقبل إلى الإمارات، استعدادا لإقامة معسكر هناك يعقبه خوض مباراة السوبر يوم 10 فبراير بمدينة أبو ظبى.