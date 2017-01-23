بالصور.. جلسة صلح عرفية تنهي خلافات ثأرية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ،بالتنسيق مع لجنة المصالحات بمركز ديرمواس من عقد جلسة صلح عرفية لانهاء خلافات ثارية بين عائلتين بدائرة مركز شرطه ديرمواس بين عائلتي (عائله اولاد عبدالله –عائله اولاد إسماعيل )و بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمنيا وبحضور لجنه المصالحات ورؤوس العائلات وذلك بالسرادق المقام بدائرة مركز ديرمواس.

وقامت إحدى العائلتين بتقديم الكفن لأحد أفراد عائلة المجني عليه وتحديد شرط جزائي قدره 2 مليون جنيه في حاله الإخلال بالصلح وتصافح أفراد العائلتين وتعهدوا بالصلح وعدم العودة لأسباب النزاع.

حيث عقدت جلسة الصلح وسط تواجد امني الذي كان له الأثر في التوصل لإنهاء تلك الخصومة الثأريه.