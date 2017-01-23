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أحمد شيبة يتصدر استفتاء «شعبي إف إم» للأغنية الشعبية

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أحمد شيبة يتصدر استفتاء «شعبي إف إم» للأغنية الشعبية أحمد شيبة يتصدر استفتاء «شعبي إف إم» للأغنية الشعبية

ارشيفية

كتبت- إنجي لطفي

أسفر الاستفتاء السنوي، الذي تقيمه إذاعة 95 Fm الشعبي للعام الثاني على التوالي، عن فوز المطرب أحمد شيبه، بلقب ميجا ستار الأغنية الشعبية لعام 2016، بأغنية ” آه لو لعبت يازهر”.

يذكر أن، أغنية “آه لو لعبت يازهر”، وصلت على “اليوتيوب” إلى أكثر من 120 مليون مشاهدة، بينما حازت أغنية “بحبك يا صاحبي” على المركز الثاني وهي الأغنية التي غناها المطرب أحمد سعد في مسلسل “يونس ولد فضة” وحققت ما يقرب من 33 مليون مشاهدة على “اليوتيوب”، وفي المركز الثالث جاءت أغنية “ابن دمي” للمطرب إسماعيل الليثي والتي حققت ما يقرب من 30 مليون مشاهدة.

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