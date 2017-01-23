"دفاع المدني دبي" يطلق حزمة من التطبيقات التقنية في قطاعات الوقاية والسلامة

أطلق الدفاع المدني بدبي حزمة من المبادرات والتطبيقات التقنية الرائدة في قطاعات الاطفاء والوقاية والسلامة والخدمات المساندة بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر انترسك 2017 بدبي، كجزء من استراتيجية استشراف المستقبل لترسيخ بيئة السلامة لإسعاد الناس من خلال حماية الأرواح والحفاظ على الثروات الوطنية والممتلكات العامة والخاصة.

وخلال المؤتمر العلمي المصاحب لمعرض انترسك 2017 الذي انعقد تحت عنوان "السلامة من الحريق" أعلن اللواء خبير راشد ثاني المطروشي عن خطة الدفاع المدني بدبي لاستثمار تقنية "النانو" في إخماد الحريق ، إضافة إلى الشروع بإنشاء مصنع لإنتاج تلك التقنية في دبي ، لكي تكون الإمارات في طليعة دول العالم باستخدام وإنتاج وتصدير تلك التقنية.