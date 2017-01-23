يديعوت أحرنوت: إسرائيل تستعد لمواجهة مع حزب الله أو حماس

رام الله (أ ش أ)

تعتقد إسرائيل أن هناك مواجهات أو حربا قادمة معها لا محالة سواء كانت الحرب مع حزب الله أو مع حماس، وهو ما جعل موقع " يديعوت أحرنوت" الإلكترونى ينشر تقريرا حول الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية .

ولفت الموقع إلى هذه الاستعدادات تقوم على عاملين أساسيين، الأول يتعلق بتدريب وإعداد قوات خاصة مهمتها مقاتلة قوات تابعة لحزب الله بحجم سرايا وكتائب كاملة قد تقتحم خط الحدود، فيما يتمثل التغيير الثانى بزرع الثقة والقناعة لدى الألوية العسكرية الإسرائيلية وإعدادها فنيا للتعامل بشكل منظم ومجدى مع الأنفاق التى حفرها حزب الله، ذلك كجزء غير منفصل من العقيدة والنظرية القتالية التى تتربى عليها هذه الألوية.

وأضاف الموقع أن العملية أو المتغير الأول يغير بشكل كامل ومطلق نظرة وطريقة تعامل قادة الفرق والكتائب والألوية وآلاف الجنود فى أى حرب قادمة حيث لم تعد الطريقة القديمة المعتمدة على إحضار القوات من ميادين التدريب إلى نقاط التجميع والدفع بها بسرعة، بعد فترة تدريب قصيرة، إلى ساحة المعركة قائمة، حيث تخترق الحدود وتشرع بالتقدم فى ارض العدو قائمة أو ممكنه خاصة أن نظرية " بن جريون" القائلة بضرورة نقل المعركة إلى ارض العدو باتت الآن أساس عقدة حزب الله القتالية .

ويعتقد الجيش الإسرائيلى أن حزب الله سيدفع خلال الحرب القادمة بكتائب قوات " الرضوان" المدربة جيدا فى المراحل الاولى للحرب وبشكل مفاجئ ومركب إلى داخل " الارضى " الاسرائيلية ليحصل سريعا على " صورة النصر" التى ستميز بداية ونهاية هذه الحرب حيث يقوم عشرات المقاتلين التابعين للحزب برفع الراية الصفراء فوق إحدى التجمعات السكنية أو إحدى القواعد العسكرية التى سيطروا عليها فى الجليل ولو لساعات معدودة.

ويمكن لمن راقب التدريبات الأخيرة التى جرت على مستوى الألوية أن يلاحظ التغيرات التى طرأت على العقيدة القتالية ونظريات القتال التى يتبناها الجيش الإسرائيلى حيث شهد أحد التدريبات، التى أجراها لواء دبابات النظامى 204 المكون من " ميركافا 4 "، الزج بهذا اللواء مندمجا مع قوات برية تابعة للواء الناحال وغفعاتى إلى ساحة الحرب فى الشمال لكن حين وصلت هذه القوات كان بانتظارها مهمة اخرى غير تلك التى انطلقت فى الاساس من اجلها والمهمة الجديدة تتمثل بشن قتال دفاعى داخل " الإراضى " الاسرائيلية بالتزامن مع تعزيز الدفاعات المحيطة بأحد الكيبوتسات القريب من الحدود مع لبنان .

وتقوم قصة هذا السيناريو على فرضية مفادها : تستعد قوة كبيرة تابعة لحزب الله لاجتياح المنطقة خلال وقت قصير لذلك يتوجب على لواء الدبابات والقوات سابقة الذكر التعامل مع هذا التهديد عبر انتشار مكثف وذكى للجنود ونصب كمائن فى نقاط حساسة للقيام بأعمال تمويه وتضليل تكتيكية وإعداد الميدان لتدمير وتصفية التهديد القادم والمقترب .

وفى الواقع ستعمل قوات كبيرة بحجم كتائب أو الوية خلال الايام الاولى للحرب على تعزيز ومضاعفة عدد القوات التى تقوم فى العادة بالدفاع عن التجمعات السكنية وطرق خطوط التماس مع الحدود اللبنانية، وكذلك الحال لو كان الميدان هو قطاع غزة قبل أن تشرع هذه القوات بشن هجمات عبر الحدود .

جرى تدريب لواء الدبابات 401 معززا بقوات من الوية الناحال وغفعاتى فى منطقة جبلية وعرة مغطاة بالأشجار الكثيفة قريبة من جبال " الغلبوع " وشمل احتلال " دون اطلاق نار " لمدينة بيسان التى لعبت فى التدريب دور مدينة لبنانية .

ونقل الموقع الالكترونى عن ضابط رفيع فى الفرقة رقم 162 التى جرى التدريب ضمن عديدها قوله " لقد تحسنت قدرات العدو الهجومية لذلك تدربنا على نشر جنود حاملين اسلحتهم الشخصية وستراتهم الواقية فقط ضمن تشكيلات دفاعية حتى قبل وصول قوات الدبابات وناقلات الجنود المدرعة وهذه الخطوة ستعطى لفرقة الجليل المسئولة عن الدفاع عن المنطقة الشمالية مرونة، لان القوات والكتائب تعلم الآن أن اول مهامها ستكون الانتشار الدفاعى دون أى علاقة باوامر اطلاق النار أو انتظار مصادقة على اجراء هذا التحرك ".

ويحمل الضباط الذين شاركوا فى التدريب ذكريات قاسية من حرب وقعت قبل عامين ونصف فى غزة حيث قتل الكثير من الجنود داخل المنطقة الاسرائيلية وهذه الذكريات بالذات كانت السبب وراء تعزيز المفهوم الدفاعى داخل المناطق الاسرائيلية فى أى حرب قادمة .

وذات الشيء ينطبق على تغيير النظرية القتالية للجيش الإسرائيلى تحت الأرض، تلك الحاجة التى برزت بإلحاح شديد خلال الحرب الاخيرة على غزة حيث خاض الجيش الاسرائيلى معارك دامية مع المقاتلين الفلسطينيين الذين استخدموا الانفاق للوصول إلى اهدافهم خاصة المعركة التى شهدها الحرش الواقع بين مدينة "سديروت" وكيبوتس "نير عام" وبرج المراقبة الواقع بين "ناحل عوز" ومعبر كارنى المهجور حيث اقتحم المقاتلون الفلسطينيون الموقع عبر نفق وأثخنوا فى الجنود الاسرائيليين قتلا وتجريحا .

وتشير تقديرات الجيش الاسرائيلى الحالية إلى أن حزب الله لم يقم حتى الآن بحفر انفاق عابرة للحدود على شاكلة انفاق حماس، لكنه بكل تأكيد طور بنية الانفاق القتالية التابعة له داخل القرى والبلدات اللبنانية وفى المناطق الجنوبية المفتوحة التى قد يحاول الجيش الاسرائيلى احتلالها .

وفحصت التدريبات التى اجرتها مؤخرا الالوية 188 و401 مدى جاهزية واستعداد وقدرات كتيبتين من قوات الهندسة واحدة ضمن القوات النظامية وأخرى ضمن قوات الاحتياط وهى الكتائب التى ستتحمل العبء الاساسى فى مواجهة انفاق حزب الله .

وتقوم نظرية الربط بين قوات الهندسة والمشاة والمدرعات المعنية بتدمير الانفاق على مبدأ " اكتشاف- عزل – تدمير " وفقا لتعبير الموقع الالكترونى .

ويعترف الجيش الاسرائيلى بعدم جدوى المتفجرات السائلة التى استخدمها لتدمير انفاق غزة، كما أن هذا النوع من المتفجرات لن يكون فى متناول جميع الفرق والألوية لذلك قد يتخذ فى بعض الحالات قرارا بتدمير مدخل أو مخرج النفق بواسطة الالغام والعبوات الناسفة بدلا من تدمير النفق بشكل كامل على طول مساره.