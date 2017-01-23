مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية

رام الله (أ ش أ)

جددت مجموعات من المستوطنين اليهود اليوم الاثنين، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وذكرت مصادر مقدسية أن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة فى المسجد الأقصى وأن المصلين وطلبة العلم تصدوا لهم بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال واصلت إجراءاتها المشددة بحق المصلين من فئة الشبان، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم إلى المسجد المبارك.

وفى غزة، أصيب صياد بجروح برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الاثنين، ولحقت أضرار مادية بمركب صيد قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن بحرية الاحتلال استهدفت عدداً من مراكب الصيادين قبالة شواطىء السودانية، وهى على بعد نحو 4 أميال بحرية بإطلاق الرصاص الحى عليها، ما أدى إلى إصابة صياد بعيار نارى فى الرأس وإلحاق أضرار بمركب صيد على الأقل.

وأشارت إلى أنه تم نقل الصياد الجريح إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة لتلقى العلاج، وحالته وصفت بالمستقرة.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومى إطلاق الرصاص صوب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وفى خان يونس (جنوب القطاع)، قال شهود عيان، أن طائرات رش زراعية إسرائيلية تقوم برش مبيدات على أراضى المواطنين الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس، وقد تركزت فى شرق بلدات عبسان الصغيرة والكبيرة وخزاعة، ولم تعرف طبيعة هذه المواد بعد.