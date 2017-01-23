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مباحث سوهاج تضبط عاملا أطلق أعيرة نارية بالهواء اعتراضا على صلح بخصومة

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مباحث سوهاج تضبط عاملا أطلق أعيرة نارية بالهواء اعتراضا على صلح بخصومة مباحث سوهاج تضبط عاملا أطلق أعيرة نارية بالهواء اعتراضا على صلح بخصومة

>سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جرجا من إلقاء القبض على عامل بحوزته طبنجة عيار 9 ملى قام باستخدامها فى إطلاق أعيرة نارية فى الهواء، اعتراضا منه على إجراءات الصلح بين عائلته الحمامدة وعائلة الطوايلة والتى تعود لعام 1985.

 

ورد بلاغ للواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من اللواء محب حمزة نائب المدير لقطاع الجنوب، أفاد فيه بإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، وتم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم.

 

تحريات إدارة المباحث الجنائية بإشراف العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الجنوب بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة جرجا من ضبط، "عماد . أ . م . ا" 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ينتمى لعائلة الحمامدة لقيامه بإطلاق عيار نارى فى الهواء اعتراضاً على إجراءات الصلح بين عائلتى الحمامدة والطوايلة فى الخصومة الثأرية رقم "1" لسنة 1985، وبحوزته طبنجة عيار 9 مم ماركة حلوان بالخزينة الخاصة بها و"12" طلقة من ذات العيار، وخزينة إضافية فارغة.

 

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 268 إدارى المركز لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.


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